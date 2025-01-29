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Спорт

Озвучено имя нового главного тренера сборной Казахстана по футболу

Али Алиев возглавит сборную Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 19:24 Фото: Facebook/Футбольный Клуб Кызыл-Жар
Экс-нападающий национальной команды Тимур Сисенов заявил о том, что 44-летний Али Алиев возглавит сборную Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что Алиев возглавлял "Кызылжар", карагандинский "Шахтер", "Астану-Жас" и "Женис".

27 января в пресс-службе КФФ объявили об отставке россиянина Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной Казахстана. 

Позже Черчесов высказался о дальнейших планах после ухода из сборной Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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