Клуб "Оклахома-Сити" впервые стал чемпионом НБА

Рано утром 23 июня молодой американский коллектив "Оклахома-Сити Тандер" в первый раз в своей истории стал победителем Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Марко Дэйно в решающей седьмой схватке на своей площадке переиграли "Индиану" со счетом 103:91 и победили в финальной серии НБА (4-3).

Лучшим игроком заключительной битвы стал лидер "Тандер" Шэй Гилджес-Александер, который набрал 29 очков.

"Не верится, что это реальность, столько часов и эмоций. Наша команда положила столько времени на достижение этой цели и заслужила это. Самое запоминающееся в седьмом матче – это кайф, который я получил. Это потрясающий момент, наши фанаты просто невероятны". Шэй Гилджес-Александер

После завершения заключительного поединка лидер "Оклахомы" был признан самым ценным игроком финальной серии НБА.

В среднем он набирал 30,3 очка, 5,6 передачи, 4,6 подбора и 1,9 перехвата в каждом матче. Гилджес-Александер стал первым канадским баскетболистом, который получил приз MVP.

Также Шэй признан автором уникального достижения: он стал четвертым игроком за всю историю НБА, кому удалось стать лучшим бомбардиром, MVP и чемпионом в одном сезоне.

Он вошел в список легенд, которые уже давно стоят на доске почета Лиги. До него подобное удавалось Кариму Абдул-Джаббару (1971), Майклу Джордану (1991, 1992, 1996, 1998) и Шакилу О′Нилу (2000).

25 апреля "Оклахома" отыграла невероятные 26 очков и установила новый рекорд НБА.

