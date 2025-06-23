#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Спорт

Клуб "Оклахома-Сити" впервые стал чемпионом НБА

Баскетбол Чемпион НБА, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 10:57 Фото: Instagram/OKCThunder
Рано утром 23 июня молодой американский коллектив "Оклахома-Сити Тандер" в первый раз в своей истории стал победителем Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Марко Дэйно в решающей седьмой схватке на своей площадке переиграли "Индиану" со счетом 103:91 и победили в финальной серии НБА (4-3).

Лучшим игроком заключительной битвы стал лидер "Тандер" Шэй Гилджес-Александер, который набрал 29 очков.

"Не верится, что это реальность, столько часов и эмоций. Наша команда положила столько времени на достижение этой цели и заслужила это. Самое запоминающееся в седьмом матче – это кайф, который я получил. Это потрясающий момент, наши фанаты просто невероятны".Шэй Гилджес-Александер

После завершения заключительного поединка лидер "Оклахомы" был признан самым ценным игроком финальной серии НБА.

В среднем он набирал 30,3 очка, 5,6 передачи, 4,6 подбора и 1,9 перехвата в каждом матче. Гилджес-Александер стал первым канадским баскетболистом, который получил приз MVP.

Также Шэй признан автором уникального достижения: он стал четвертым игроком за всю историю НБА, кому удалось стать лучшим бомбардиром, MVP и чемпионом в одном сезоне.

Он вошел в список легенд, которые уже давно стоят на доске почета Лиги. До него подобное удавалось Кариму Абдул-Джаббару (1971), Майклу Джордану (1991, 1992, 1996, 1998) и Шакилу О′Нилу (2000).

25 апреля "Оклахома" отыграла невероятные 26 очков и установила новый рекорд НБА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Известны первые результаты матчей с участием казахстанцев на "Уимблдоне-2025"
Спорт
16:53, Сегодня
Известны первые результаты матчей с участием казахстанцев на "Уимблдоне-2025"
Четыре команды гарантировали себе выход в плей-офф КЧМ-2025 по футболу
Спорт
15:44, Сегодня
Четыре команды гарантировали себе выход в плей-офф КЧМ-2025 по футболу
Трагедией закончился чемпионский матч по футболу в Алжире
Спорт
14:27, Сегодня
Трагедией закончился чемпионский матч по футболу в Алжире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: