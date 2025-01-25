Казахстан завоевал две медали на мировом турнире по легкой атлетике в Астане

В Астане 25 января завершился этап серии World Athletics Indoor Tour Gold. Команда Казахстана на мировом турнире по легкой атлетике отметилась двумя медалями, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, ее авторами стали Елизавета Матвеева и Игорь Косолапов. Оба спортсмена показали третий результат в прыжках в высоту.

В шаге от награды остановились Давид Ефремов (60 метров с барьерами), Дэйзи Джепкемей (3000 метров), Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту).

Ране в городе Анталья (Турция) 25 января завершился турнир категории ITF W15. Сандугаш Кенжибаева с немкой Жоэль Стойр в финале обыграли Асылжан Арыстанбекову/Дарью Шадчневу со счетом 3:6, 6:4, 10:2.

