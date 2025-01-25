Сандугаш Кенжибаева выиграла третий турнир подряд в Турции
Фото: ktf.kz
В городе Анталья (Турция) 25 января завершился турнир категории ITF W15. Сандугаш Кенжибаева с немкой Жоэль Стойр в финале обыграли Асылжан Арыстанбекову/Дарью Шадчневу со счетом 3:6, 6:4, 10:2, сообщает Zakon.kz.
Для Сандугаш это уже третий подряд титул в парном разряде. Всего на счету казахстанки теперь пять титулов ITF в паре.
Уже завтра в обновленном рейтинге WTA в парном разряде Сандугаш поднимется с 690-й строчки на 578-ю.
Сандугаш Кенжибаева является воспитанницей Казахстанской академии тенниса Team Kazakhstan, созданной для формирования резерва игроков. Академия была открыта в 2008 году.
Ранее Сандугаш Кенжибаева с немкой Жоэль Стойр в полуфинале обыграли итальянок Джулиану Бестетти/Оттавию Масетти со счетом 6:4, 6:2.
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