Самоделкина, Шайдоров и еще четыре фигуриста представят Казахстан в Харбине
Фото: Instagram/sofyasamodelkina
На зимних Азиатских Играх в фигурном катании Казахстан представят шесть фигуристов, сообщает Zakon.kz.
Список фигуристов разместили на сайте зимних Азиатских Игр. Так, в женском одиночном фигурном катании заявлены:
- Софья Самоделкина;
- София Фарафонова.
В танцах на льду поборются за медаль Гаухар Наурызова и Бойнсагур Датиев.
В мужском одиночном фигурном катании заявлены:
- Михаил Шайдоров;
- Диас Жиренбаев.
Помимо сильнейших соперников из Южной Кореи и Японии, также в фигурном катании представлены спортсмены из стран СНГ. В их числе фигуристы из:
- Узбекистана;
- Туркменистана;
- Кыргызстана.
"Здоровья команде, отлично подготовиться, чисто и успешно выступить!" – поделились переживаниями болельщики.
Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Профильное ведомство недавно поделилось главными спортивными соревнованиями Казахстана в 2025 году.
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