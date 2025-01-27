Самоделкина, Шайдоров и еще четыре фигуриста представят Казахстан в Харбине

На зимних Азиатских Играх в фигурном катании Казахстан представят шесть фигуристов, сообщает Zakon.kz.

Список фигуристов разместили на сайте зимних Азиатских Игр. Так, в женском одиночном фигурном катании заявлены:

Софья Самоделкина;

София Фарафонова.

В танцах на льду поборются за медаль Гаухар Наурызова и Бойнсагур Датиев.

В мужском одиночном фигурном катании заявлены:

Михаил Шайдоров;

Диас Жиренбаев.

Помимо сильнейших соперников из Южной Кореи и Японии, также в фигурном катании представлены спортсмены из стран СНГ. В их числе фигуристы из:

Узбекистана;

Туркменистана;

Кыргызстана.

"Здоровья команде, отлично подготовиться, чисто и успешно выступить!" – поделились переживаниями болельщики.

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

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