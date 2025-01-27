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Спорт

Самоделкина, Шайдоров и еще четыре фигуриста представят Казахстан в Харбине

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 07:17 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
На зимних Азиатских Играх в фигурном катании Казахстан представят шесть фигуристов, сообщает Zakon.kz.

Список фигуристов разместили на сайте зимних Азиатских Игр. Так, в женском одиночном фигурном катании заявлены:

  • Софья Самоделкина;
  • София Фарафонова.

В танцах на льду поборются за медаль Гаухар Наурызова и Бойнсагур Датиев.

В мужском одиночном фигурном катании заявлены:

  • Михаил Шайдоров;
  • Диас Жиренбаев.

Помимо сильнейших соперников из Южной Кореи и Японии, также в фигурном катании представлены спортсмены из стран СНГ. В их числе фигуристы из:

  • Узбекистана;
  • Туркменистана;
  • Кыргызстана.
"Здоровья команде, отлично подготовиться, чисто и успешно выступить!" – поделились переживаниями болельщики.
Фото: Instagram/sofyasamodelkina

Профильное ведомство недавно поделилось главными спортивными соревнованиями Казахстана в 2025 году.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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