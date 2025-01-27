"Барселона" разгромила "Валенсию" и добилась уникального достижения

В ночь на 27 января "Барселона" просто "уничтожила" одну из топовых футбольных команд Ла Лиги "Валенсию" со счетом 7:1. "Каталонцы" одержали 15-ю крупную победу в 32 играх нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Этот поединок 21-го тура испанского первенства прошел на родной арене "блауграны", где счет был открыт уже на третьей минуте усилиями Френки де Йонга. Затем отличились Ферран Торрес, Рафинья и Фермин Лопес (дубль).

Во втором тайме Уго Дуро отыграл один мяч за гостей. Но вскоре Роберт Левандовски снова сделал результат разгромным. За 15 минут до финального свистка защитник "Валенсии" Сесар Таррега отметился автоголом и поставил окончательную точку в этой игре – 7:1.

Команда Ханса-Дитера Флика к этой минуте одержала 15-ю крупную победу в 32 матчах текущего сезона, при этом забив в ворота соперников 101 гол, в среднем более трех мячей за игру.

Домашним успехом "сине-гранатовые" набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Впереди "Барсы" находятся "Атлетико" (45) и "Реал" (49).

"Игроки отлично справились, были очень вовлечены и действовали безупречно. Мы ни разу не проигрывали в воротах, и для меня это очень важно. Ситуация складывается не лучшим образом для Иньяки Пеньи, но таков футбол. Принял это решение вместе со своим штабом, и мы довольны. Фермин оформил дубль и признан лучшим игроком матча. В восторге от него, он здорово владеет мячом, хорошо завершает атаки. Подбор игроков – моя работа". Главный тренер "Барселоны" Х. Д. Флик

Лидирует в чемпионате Испании королевский коллектив, который ранее переиграл "Вальядолид" (3:0) благодаря первому хет-трику Килиана Мбаппе за "Реал".