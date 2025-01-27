#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
517.84
543.11
5.28
Спорт

"Барселона" разгромила "Валенсию" и добилась уникального достижения

Футбол Победа Ла Лига, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 10:23 Фото: Instagram/fcbarcelona
В ночь на 27 января "Барселона" просто "уничтожила" одну из топовых футбольных команд Ла Лиги "Валенсию" со счетом 7:1. "Каталонцы" одержали 15-ю крупную победу в 32 играх нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Этот поединок 21-го тура испанского первенства прошел на родной арене "блауграны", где счет был открыт уже на третьей минуте усилиями Френки де Йонга. Затем отличились Ферран Торрес, Рафинья и Фермин Лопес (дубль).

Во втором тайме Уго Дуро отыграл один мяч за гостей. Но вскоре Роберт Левандовски снова сделал результат разгромным. За 15 минут до финального свистка защитник "Валенсии" Сесар Таррега отметился автоголом и поставил окончательную точку в этой игре – 7:1.

Команда Ханса-Дитера Флика к этой минуте одержала 15-ю крупную победу в 32 матчах текущего сезона, при этом забив в ворота соперников 101 гол, в среднем более трех мячей за игру.

Домашним успехом "сине-гранатовые" набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Впереди "Барсы" находятся "Атлетико" (45) и "Реал" (49).

"Игроки отлично справились, были очень вовлечены и действовали безупречно. Мы ни разу не проигрывали в воротах, и для меня это очень важно. Ситуация складывается не лучшим образом для Иньяки Пеньи, но таков футбол. Принял это решение вместе со своим штабом, и мы довольны. Фермин оформил дубль и признан лучшим игроком матча. В восторге от него, он здорово владеет мячом, хорошо завершает атаки. Подбор игроков – моя работа".Главный тренер "Барселоны" Х. Д. Флик

Лидирует в чемпионате Испании королевский коллектив, который ранее переиграл "Вальядолид" (3:0) благодаря первому хет-трику Килиана Мбаппе за "Реал".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Велокоманда "Астана" добилась первого подиума в 2025 году
Спорт
11:06, Сегодня
Велокоманда "Астана" добилась первого подиума в 2025 году
Роналду забил победный гол и стал главным снайпером саудовского чемпионата
Спорт
09:44, Сегодня
Роналду забил победный гол и стал главным снайпером саудовского чемпионата
Самоделкина, Шайдоров и еще четыре фигуриста представят Казахстан в Харбине
Спорт
07:17, Сегодня
Самоделкина, Шайдоров и еще четыре фигуриста представят Казахстан в Харбине
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: