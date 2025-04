Каких достижений добилась "Барселона" после разгрома "Боруссии"

После этого разгрома "блауграна" улучшила множество клубных и личных достижений отдельных футболистов.

В первую очередь это касается Роберта Левандовски, который оформил дубль в поединке с немецким клубом.

Поляк установил рекорд Лиги чемпионов по голам за разные клубы. Форвард первым в истории этого турнира забил 10 голов за сезон, выступая в трех разных командах: "Барселона", "Бавария" и "Боруссия-Д".

3 – Robert Lewandowski has become the first player in Champions League history to score 10 goals in a single season for three different teams: Borussia Dortmund, Bayern Munich and FC Barcelona. Lethal. pic.twitter.com/KZ91RMLHRm