Каких достижений добилась "Барселона" после разгрома "Боруссии"
После этого разгрома "блауграна" улучшила множество клубных и личных достижений отдельных футболистов.
В первую очередь это касается Роберта Левандовски, который оформил дубль в поединке с немецким клубом.
Поляк установил рекорд Лиги чемпионов по голам за разные клубы. Форвард первым в истории этого турнира забил 10 голов за сезон, выступая в трех разных командах: "Барселона", "Бавария" и "Боруссия-Д".
3 – Robert Lewandowski has become the first player in Champions League history to score 10 goals in a single season for three different teams: Borussia Dortmund, Bayern Munich and FC Barcelona. Lethal. pic.twitter.com/KZ91RMLHRm— OptaJose (@OptaJose) April 9, 2025
Во время встречи с "Боруссией" Левандовски забил 104-й и 105-й голы в Лиге чемпионов. Он по-прежнему находится на третьем месте списка лучших бомбардиров в истории турнира, уступая лишь Криштиану Роналду (140) и Лионелю Месси (129).
#OJOALDATO – Lewandowski iguala a Benzema como tercer jugador con más goles en partidos de eliminación directa de Champions League.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 9, 2025
67 Cristiano
49 Messi
34 LEWANDOWSKI (+2 hoy)
34 Benzema
По голам в плей-офф Лиги чемпионов Роберт сравнялся с Каримом Бензема, у них по 34 взятия ворот. Здесь снова впереди Роналду (67) и Месси (49).
Еще одним героем прошедшего игрового дня стал представитель "сине-гранатовых" Рафинья, который укрепил свою позицию лучшего бомбардира текущей Лиги чемпионов.
Вингер "Барсы" открыл счет на 25-й минуте матча с немцами. Это был 12-й гол бразильца в этом турнире, за ним следуют Серу Гирасси ("Боруссия") и Гарри Кейн ("Бавария"), у них по 10 мячей.
Most goal involvements by a Brazilian player in a single Champions League campaign:— Squawka (@Squawka) April 9, 2025
◉ 19 – Raphinha (2024/25)
◎ 17 – Roberto Firmino (2017/18)
◎ 13 – Kaka (2006/07)
An UNBELIEVABLE season. 💫🇧🇷 pic.twitter.com/c0PFeecDIw
Также Рафинья установил рекорд среди бразильских игроков по набранным очкам за один сезон в Лиге чемпионов – 19.
Обыграв "Боруссию", команда Ханса-Дитера Флика продлила свою серию без поражений до 23 матчей и никому не уступает в 2025 году (19 побед и 4 ничьи).
"Победа с обилием голов и в таком стиле важна. Никогда не знаешь заранее, что произойдет дальше. Футбол – безумный вид спорта. Надо сыграть в Дортмунде так же, как сегодня. Это очень хорошая команда, но нам надо поехать к ним и сделать то, что умеем, а также допустить поменьше ошибок. Наше атакующее трио крайне важно, но и защита тоже, как и футболисты, которые выходят на замену и влияют на ход матча, выступая на уровне тех, кто уже на поле. И это сложно, ведь мы играем каждые три дня".Главный тренер "Барселоны" Х. Д. Флик
Между тем накануне Англия гарантировала себе пять из семи возможных путевок в Лигу чемпионов УЕФА.