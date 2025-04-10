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Спорт

Каких достижений добилась "Барселона" после разгрома "Боруссии"

Футбол Достижения Рекорды , фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 16:24 Фото: Instagram/fcbarcelona
В ночь на 10 апреля каталонская "Барселона" дома сокрушила дортмундскую "Боруссию" – 4:0 в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

После этого разгрома "блауграна" улучшила множество клубных и личных достижений отдельных футболистов.

В первую очередь это касается Роберта Левандовски, который оформил дубль в поединке с немецким клубом.

Поляк установил рекорд Лиги чемпионов по голам за разные клубы. Форвард первым в истории этого турнира забил 10 голов за сезон, выступая в трех разных командах: "Барселона", "Бавария" и "Боруссия-Д".

Во время встречи с "Боруссией" Левандовски забил 104-й и 105-й голы в Лиге чемпионов. Он по-прежнему находится на третьем месте списка лучших бомбардиров в истории турнира, уступая лишь Криштиану Роналду (140) и Лионелю Месси (129).

По голам в плей-офф Лиги чемпионов Роберт сравнялся с Каримом Бензема, у них по 34 взятия ворот. Здесь снова впереди Роналду (67) и Месси (49).

Еще одним героем прошедшего игрового дня стал представитель "сине-гранатовых" Рафинья, который укрепил свою позицию лучшего бомбардира текущей Лиги чемпионов.

Вингер "Барсы" открыл счет на 25-й минуте матча с немцами. Это был 12-й гол бразильца в этом турнире, за ним следуют Серу Гирасси ("Боруссия") и Гарри Кейн ("Бавария"), у них по 10 мячей.

Также Рафинья установил рекорд среди бразильских игроков по набранным очкам за один сезон в Лиге чемпионов – 19.

Обыграв "Боруссию", команда Ханса-Дитера Флика продлила свою серию без поражений до 23 матчей и никому не уступает в 2025 году (19 побед и 4 ничьи).

"Победа с обилием голов и в таком стиле важна. Никогда не знаешь заранее, что произойдет дальше. Футбол – безумный вид спорта. Надо сыграть в Дортмунде так же, как сегодня. Это очень хорошая команда, но нам надо поехать к ним и сделать то, что умеем, а также допустить поменьше ошибок. Наше атакующее трио крайне важно, но и защита тоже, как и футболисты, которые выходят на замену и влияют на ход матча, выступая на уровне тех, кто уже на поле. И это сложно, ведь мы играем каждые три дня".Главный тренер "Барселоны" Х. Д. Флик

Между тем накануне Англия гарантировала себе пять из семи возможных путевок в Лигу чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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