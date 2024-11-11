"Реал Сосьедад" остановил фееричное победное шествие "Барселоны"
"Сине-гранатовые" в рамках 13-го тура испанского первенства потерпели неудачу с минимальным счетом 0:1.
Сенсационную победу "бело-голубым" принес гол игрока сборной Суринама – Шералдо Беккера.
До встречи с "Сосьедадом" команда Ханса-Дитера Флика выиграла семь матчей подряд во всех турнирах, среди которых и памятные поединки с "Баварией" и "Реалом".
"Это был не наш день, должны принять этот результат, соперник играл очень решительно, нет оправданий. Не создали достаточно опасных моментов. Начали играть с хорошим контролем мяча, был доволен, потом пропустили. Принимали неверные решения в конце. Приложили все усилия, чтобы добиться лучшего результата".Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик
И к тому же каталонский коллектив закончил игру без своих голов, чего не случалось, начиная с весны 2024 года. Надо отметить, что за 16 матчей нового сезона "Барселона" забила в ворота соперников 55 мячей.
Фото: Instagram/fcbarcelona
Несмотря на это поражение, команда Флика продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги с активом в 33 очка.
Главный преследователь "Барсы", мадридский "Реал" сократил отставание на 6 баллов, переиграв на этих выходных "Осасуну" (4:1).
Третьей в рейтинге лучших команд Испании идет "Атлетико" (26 очков).
Пока каталонская дружина анализирует свои ошибки, вечером 11 ноября Федерация футбола Казахстана будет награждать нового чемпиона страны – алматинский "Кайрат".