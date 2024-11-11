"Реал Сосьедад" остановил фееричное победное шествие "Барселоны"

В ночь на 11 ноября каталонский футбольный клуб "Барселона" неожиданно проиграл середнячку турнирной таблицы Ла Лиги – "Реал Сосьедаду". "Блауграна" уступила впервые с сентября нынешнего сезона, одержав за этот период семь побед подряд, сообщает Zakon.kz.

"Сине-гранатовые" в рамках 13-го тура испанского первенства потерпели неудачу с минимальным счетом 0:1.

Сенсационную победу "бело-голубым" принес гол игрока сборной Суринама – Шералдо Беккера.

До встречи с "Сосьедадом" команда Ханса-Дитера Флика выиграла семь матчей подряд во всех турнирах, среди которых и памятные поединки с "Баварией" и "Реалом".

"Это был не наш день, должны принять этот результат, соперник играл очень решительно, нет оправданий. Не создали достаточно опасных моментов. Начали играть с хорошим контролем мяча, был доволен, потом пропустили. Принимали неверные решения в конце. Приложили все усилия, чтобы добиться лучшего результата". Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик

И к тому же каталонский коллектив закончил игру без своих голов, чего не случалось, начиная с весны 2024 года. Надо отметить, что за 16 матчей нового сезона "Барселона" забила в ворота соперников 55 мячей.

Фото: Instagram/fcbarcelona

Несмотря на это поражение, команда Флика продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги с активом в 33 очка.

Главный преследователь "Барсы", мадридский "Реал" сократил отставание на 6 баллов, переиграв на этих выходных "Осасуну" (4:1).

Третьей в рейтинге лучших команд Испании идет "Атлетико" (26 очков).

Пока каталонская дружина анализирует свои ошибки, вечером 11 ноября Федерация футбола Казахстана будет награждать нового чемпиона страны – алматинский "Кайрат".