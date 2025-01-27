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Спорт

Велокоманда "Астана" добилась первого подиума в 2025 году

Велоспорт Подиум Астана, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 11:06 Фото: Instagram/xds_astana_team
26 января представитель переименованной казахстанской велокоманды XDS Astana Team Кристиан Скарони добыл призовое место для своего коллектива на испанской однодневке. Этот успех стал первым для нашей велогруппы в новом сезоне, сообщает Zakon.kz.

По итогам гонки "Классика региона Валенсия" итальянец Кристиан Скарони пересек финишную черту на второй позиции, передает пресс-служба XDS Astana Team. 27-летний спортсмен преодолел сложный 184-километровый маршрут с тремя подъемами.

На заключительном подъеме дня за 10 км до финиша Скарони атаковал вместе с еще тремя гонщиками. Группе удалось получить небольшое преимущество над остальным пелотоном. За несколько километров до финиша итальянец атаковал вновь, эту попытку поддержал только Марк Хирши.

В спринте сильнее оказался швейцарец, а Кристиан приехал вторым.

В спринте из группы преследователей еще два представителя XDS Astana Team заняли места в десятке сильнейших. Антон Чармиг стал шестым, а Клеман Шампуссан седьмым.

"Вся команда отлично работала, помогала мне, так что перед последним подъемом мне удалось занять очень хорошую позицию. Когда пошли атаки, я сумел последовать за ними и, в итоге, на вершине нас осталось четверо, а потом трое. Позднее атаковал снова, но Хирши оказался быстрее меня в спринте. В любом случае рад тому, как прошел день. Думаю, что дух команды укрепился после хороших результатов и мы с хорошим настроением двигаемся дальше". Кристиан Скарони

Тем временем на днях в итальянском Турине завершилась ХХХII зимняя Универсиада, где казахстанские студенты завоевали 14 медалей. Благодаря данному количеству наград мы заняли 12-е место в командном зачете.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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