Спорт

Папе Римскому презентовали форму казахстанской велокоманды "Астана"

Велоспорт Презент Формы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 14:03 Фото: xds-astana.com
Накануне в Риме завершилась первая супермногодневка сезона "Джиро д’Италия", которая стала для XDS Astana Team одной из самых успешных за последние годы, сообщает Zakon.kz.

В последний день итальянского Гранд-Тура олимпийский чемпион и генеральный менеджер XDS Astana Team Александр Винокуров подарил главе государства Ватикан джерси казахстанской велокоманды.

Сам же Папа Римский Лев XIV поздравил нашу дружину с ярким выступлением на "Джиро д’Италия-2026" и пожелал гонщикам дальнейших побед и новых достижений.

Что касается результатов XDS Astana на прошедшем Туре, то команда одержала три победы на разных этапах, а также по ходу гонки сумела "примерить" знаменитую розовую майку лидера – главный символ этой гонки.

"Команда очень старалась ярко выступить на "Джиро д’Италия" и достойно представить Казахстан на одной из крупнейших велогонок мира. Получить пожелания на таком высоком международном уровне – это большая честь и дополнительная мотивация двигаться дальше и добиваться новых побед".Александр Винокуров

По итогам "Джиро" Astana Team набрала 1565 очков и сохранила пятую позицию в мировом командном рейтинге UCI, а за первые пять месяцев сезона набрала 8318.71 очка.

Здесь стоит также отметить и достижения континентальной команды проекта – XDS Astana DevelopmentTeam, где 50% гонщиков представляют Казахстан.

В их активе в этом сезоне уже пять побед и пять призовых мест, а с ней текущее третье место в рейтинге континентальных команд UCI и абсолютное лидерство среди молодежных коллективов команд Мирового Тура (891.1 очка).

На прошедшей "Джиро" дебютная победа досталась нам на втором этапе, когда первым финишировал уругваец "Астаны" Сильва, который положил в свою копилку сразу три номинации.

Затем гонщик Astana Team Давиде Баллерини стал лучшим на улицах Неаполя на шестом этапе.

Третьего успеха представители "Астаны" добились 22 мая, когда Альберто Беттиоль красивым спринтом выиграл 13-й этап.

