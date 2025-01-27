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Спорт

Имена хоккеисток, которые представят Казахстан на Азиатских играх – 2025

Казахстанские хоккеистки на тренировке, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 04:40 Фото: пресс-служба КФХ
С 7 по 14 февраля в китайском Харбине пройдут девятые зимние Азиатские игры. Женская сборная Казахстана попала в группу "В", где сыграет против Южной Кореи, Китайского Тайбэя, Таиланда и Гонконга, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, среди вратарей: Полина Говтва ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Арина Щёколова ("Томирис", Астана);

Защитники: Полина Яковлева, Катрин Мескини, ("Торпедо", Усть-Каменогорск-Каменогорск), Юлия Буторина, Дария Молдабай, Александра Воронова ("Томирис", Астана), Аида Олжабаева, Анна Пяткова, ("Айсулу", Алматы);

Нападающие: София Зубкова, Дильназ Саяхаткызы, Мунира Саяхаткызы, Златоцвета Феоктистова ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Мадина Турсынова, Татьяна Королёва, Пернеш Ашимова, Лариса Свиридова, Малика Алдабергенова, Алина Иванченко ("Айсулу", Алматы), Александра Шегай, Анастасия Оразбаева, Екатерина Куценко, Надежда Филимонова ("Томирис", Астана).

Ранее стало известно, что "Барыс" прервал серию поражений, победив "Сибирь".

Аксинья Титова
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