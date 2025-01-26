#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.84
543.11
5.28
Спорт

"Барыс" прервал серию поражений, победив "Сибирь"

&quot;Барыс&quot; прервал серию поражений, победив &quot;Сибирь&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 20:03 Фото: hcbarys.kz
В матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" 26 января завершил домашнюю серию, одержав победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 4:3 в овертайме, сообщает Zakon.kz.

Команда из Астаны открыла счет на 9-й минуте встречи: Виктор Антипин, воспользовавшись передачей Дамира Жафярова, забросил свою первую шайбу в составе "Барыса". Однако гости быстро ответили двумя голами – Владимир Бутузов реализовал большинство, а Павел Гоголев отличился после ошибки хозяев при выходе из зоны. Никита Сетдиков восстановил равенство в формате "5 на 3", отправив команды на перерыв со счетом 2:2.

Во втором периоде преимущество было на стороне "Сибири". Егор Аланов на 34-й минуте вывел гостей вперед, реализовав момент. "Барыс" долгое время не мог сравнять счет, однако за 26 секунд до конца третьего периода Никита Сетдиков вновь проявил себя, оформив дубль и переведя игру в овертайм.

Решающий гол был забит уже в дополнительное время. Сетдиков, завершив передачу Старченко и Бекетаева, оформил хет-трик и принес "Барысу" важную победу, прервав серию поражений команды.

Следующий матч "Барыс" проведет 31 января в Омске против "Авангарда".

Ранее "Барыс" уступил "Ак Барсу" в овертайме. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Чемпионка мира по легкой атлетике проиграла на турнире в Астане
Спорт
08:55, Сегодня
Чемпионка мира по легкой атлетике проиграла на турнире в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: