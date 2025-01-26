"Барыс" прервал серию поражений, победив "Сибирь"

В матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" 26 января завершил домашнюю серию, одержав победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 4:3 в овертайме, сообщает Zakon.kz.

Команда из Астаны открыла счет на 9-й минуте встречи: Виктор Антипин, воспользовавшись передачей Дамира Жафярова, забросил свою первую шайбу в составе "Барыса". Однако гости быстро ответили двумя голами – Владимир Бутузов реализовал большинство, а Павел Гоголев отличился после ошибки хозяев при выходе из зоны. Никита Сетдиков восстановил равенство в формате "5 на 3", отправив команды на перерыв со счетом 2:2.

Во втором периоде преимущество было на стороне "Сибири". Егор Аланов на 34-й минуте вывел гостей вперед, реализовав момент. "Барыс" долгое время не мог сравнять счет, однако за 26 секунд до конца третьего периода Никита Сетдиков вновь проявил себя, оформив дубль и переведя игру в овертайм.

Решающий гол был забит уже в дополнительное время. Сетдиков, завершив передачу Старченко и Бекетаева, оформил хет-трик и принес "Барысу" важную победу, прервав серию поражений команды.

Следующий матч "Барыс" проведет 31 января в Омске против "Авангарда".

Ранее "Барыс" уступил "Ак Барсу" в овертайме.