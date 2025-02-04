Казахстанские хоккейные дружины с разгрома начали Азиатские игры – 2025
Фото: Instagram/qaz_team_official
Мужская и женская сборные Казахстана по хоккею стартовали с побед на IХ зимних Азиатских играх в китайском Харбине. Обе наши сборные в своих матчах забили в ворота соперников 24 шайбы, сообщает Zakon.kz.
С одинаковым счетом 12:0 завершили свои поединки обе наши команды на старте Азиады-2025. Сначала казахстанский женский коллектив "не заметил" представительниц Гонконга.
Затем наша мужская сборная без особых усилий разобралась с хоккеистами Таиланда.
Фото: Instagram/qaz_team_official
В следующем туре наши хоккеистки померятся силами с Таиландом (4 февраля), а мужчины встретятся с хозяевами турнира (5 февраля).
Мужская сборная Казахстана по хоккею приехала в Харбин в ранге действующих чемпионов Азии, 9 ноября она завоевала историческое "золото" в Алматы.
На зимнюю Азиаду-2025 в составе нашей делегации прибыло 137 спортсменов.
Торжественная церемония открытия Игр состоится 7 февраля.
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