Казахстанские хоккейные дружины с разгрома начали Азиатские игры – 2025

Мужская и женская сборные Казахстана по хоккею стартовали с побед на IХ зимних Азиатских играх в китайском Харбине. Обе наши сборные в своих матчах забили в ворота соперников 24 шайбы, сообщает Zakon.kz.

С одинаковым счетом 12:0 завершили свои поединки обе наши команды на старте Азиады-2025. Сначала казахстанский женский коллектив "не заметил" представительниц Гонконга.

Затем наша мужская сборная без особых усилий разобралась с хоккеистами Таиланда.

Фото: Instagram/qaz_team_official

В следующем туре наши хоккеистки померятся силами с Таиландом (4 февраля), а мужчины встретятся с хозяевами турнира (5 февраля).

Мужская сборная Казахстана по хоккею приехала в Харбин в ранге действующих чемпионов Азии, 9 ноября она завоевала историческое "золото" в Алматы.

На зимнюю Азиаду-2025 в составе нашей делегации прибыло 137 спортсменов.

Торжественная церемония открытия Игр состоится 7 февраля.