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Спорт

Лидеры саудовского футбольного чемпионата внезапно проиграли в 17-м туре

Футбол Поражение Суперлига, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 10:31 Фото: Instagram/ittihadclub.sa
Топовые команды последних лет и нынешнего сезона в саудовском футбольном первенстве "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад" неожиданно потеряли очки в 17-м туре, проиграв свои матчи, сообщает Zakon.kz.

Поздно вечером 27 января в саудовской Суперлиге завершились игры 17-го тура, по исходу которых два лидера турнирной таблицы не смогли добыть очки в чемпионской гонке.

"Аль-Иттихад", за который выступает французская звезда Карима Бензема, на выезде уступил "Дамаку" – 1:2.

В свою очередь, действующий чемпион страны "Аль-Хилаль" аналогичным счетом также в гостях потерпел поражение от "Аль-Кадисии" (1:2).

Несмотря на эти неудачи, "Аль-Иттихад" и "Аль-Хиляль" по-прежнему находятся на вершине турнирной таблицы, набрав одинаковое количество очков – 43. На третьей позиции идет "Аль-Кадисия" (37).

На ступень ниже располагается "Аль-Наср" Криштиану Роналду, обыгравший на старте 17-го тура "Аль-Фатех" со счетом 3:1.

Сам же португалец к этому часу является лидером списка снайперов саудовского первенства.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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