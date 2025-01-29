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Спорт

Обидчик Майка Тайсона подерется на ринге со своим родным братом

Бокс Бой Братьев Полов, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 14:35 Фото: Instagram/jakePaul
Американские блогеры и боксеры Джейк и Логан Пол договорились о проведении боя между собой. Родные братья схлестнутся на ринге 27 марта, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию распространили оба брата на своих страницах в социальных сетях. Джейк и Логан пока не высказались о месте проведения интригующего поединка.

После победы Пола-младшего над легендарным Майком Тайсоном интерес к его будущему матчу, скорее всего, будет также немалый.

"Момент, которого вы ждали 10 лет".Джейк Пол

Логан Полу 29 лет, а Джейку – 28. Старший из братьев запомнился зрителям четыре года назад, когда провел выставочный бой с другой легендой мирового бокса – Флойдом Мейвезером. Затем Логан победил Диллона Дэниса.

В свою очередь Джейк Пол может записать в свой актив историческую победу над знаменитым тяжеловесом Майком Тайсонов в ноябре 2024 года.

Битва с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе железным Майком продлилась все 12 раундов и завершился успехом Пола единогласным решением судей.

P.S. Только что появилась некая информация, что братья Полы вместо боя предстанут героями реалити-шоу.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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