Шахматист из Узбекистана извинился перед индийской соперницей за отказ от рукопожатия

Узбекистанский шахматист Нодирбек Якуббоев встретился с шахматисткой из Индии Рамешбабу Вайшали, чтобы извиниться за инцидент с рукопожатием, сообщает Zakon.kz.

На прошедшем турнире Tata Steel Chess 2025 в Вейк-ан-Зее узбекистанский гроссмейстер отказался пожать руку индийской шахматистке перед началом матча. Эти действия спортсмена моментально вызвали бурные обсуждения в Сети.

Такое поведение мужчины назвали неспортивным. А с его слов, отказ пожать руку сопернице был обусловлен якобы религиозными причинами. И вот, будучи в Индии, он нашел время, чтобы подарить ей цветы и шоколад, а также извиниться за инцидент.

Фото: Instagram/chessbaseindia

"Я уважаю всех индийских игроков, и ни в коем случае не пытался вас оскорбить, в тот день я просто сильно спешил. Простите меня и удачи вам следующих матчах!" – сказал Якуббоев.

Спортсменка призналась, что понимает все причины и не обиделась на поступок Якуббоева.

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