#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
519.28
540.05
5.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
519.28
540.05
5.31
Спорт

Шахматист из Узбекистана извинился перед индийской соперницей за отказ от рукопожатия

Шахматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 06:45 Фото: pixabay
Узбекистанский шахматист Нодирбек Якуббоев встретился с шахматисткой из Индии Рамешбабу Вайшали, чтобы извиниться за инцидент с рукопожатием, сообщает Zakon.kz.

На прошедшем турнире Tata Steel Chess 2025 в Вейк-ан-Зее узбекистанский гроссмейстер отказался пожать руку индийской шахматистке перед началом матча. Эти действия спортсмена моментально вызвали бурные обсуждения в Сети.

Такое поведение мужчины назвали неспортивным. А с его слов, отказ пожать руку сопернице был обусловлен якобы религиозными причинами. И вот, будучи в Индии, он нашел время, чтобы подарить ей цветы и шоколад, а также извиниться за инцидент.

Фото: Instagram/chessbaseindia

"Я уважаю всех индийских игроков, и ни в коем случае не пытался вас оскорбить, в тот день я просто сильно спешил. Простите меня и удачи вам следующих матчах!" – сказал Якуббоев.

Спортсменка призналась, что понимает все причины и не обиделась на поступок Якуббоева.

А лидер чемпионов Европы 2024 года по футболу Альваро Мората сошелся со своей бывшей супругой, итальянской моделью и бизнесвумен Аличе Кампелло.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Александр Овечкин хочет выступить на Олимпиаде в Италии
Спорт
06:16, Сегодня
Александр Овечкин хочет выступить на Олимпиаде в Италии
Сын Дэвида Бекхэма решил стать гонщиком
Спорт
04:24, 31 января 2025
Сын Дэвида Бекхэма решил стать гонщиком
"Бешикташ" без Зайнутдинова вылетел из Лиги Европы
Спорт
03:33, 31 января 2025
"Бешикташ" без Зайнутдинова вылетел из Лиги Европы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: