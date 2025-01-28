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Спорт

Узбекистанский шахматист отказался пожать руку женщине-сопернице и проиграл

Узбекистанский шахматист отказался пожать руку женщине-сопернице, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 17:49 Фото: pexels
На прошедшем турнире Tata Steel Chess 2025 в Вейк-ан-Зее узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Якуббоев отказался пожать руку индийской шахматистке Рамешбабу Вайшали перед началом матча. Эти действия спортсмена вызвали бурные обсуждения в Сети, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах в социальных сетях, видно, как Ваишали протягивает руку, однако Якуббоев садится, не ответив на жест.

После Якуббоев извинился, уточнив, что его действия были связаны лишь с "религиозными причинами" и он никак не хотел обидеть соперницу.

Примечательно, что 23-летний игрок проиграл матч. После партии он опубликовал разъяснение на своей странице в X. Только и его после общественной критики удалил.

"Я хочу объяснить ситуацию, которая произошла в партии с Ваишали. По религиозным причинам я не касаюсь других женщин. Я уважаю Ваишали. Если мое поведение ее оскорбило, я приношу извинения", – написал он.

Комментаторы, как указано в публикации издания Газета.uz, напомнили, что еще в 2023 году Якуббоев пожимал руку другой индийской шахматистке Дивье Дешмукх на турнире в Абу-Даби.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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