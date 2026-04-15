Бибисара Асаубаева нежно обратилась к шахматисту из Узбекистана

14 апреля казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева опубликовала трепетное сообщение, адресованное узбекистанскому шахматисту Жавохиру Синдарову, сообщает Zakon.kz.

Изначально узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров досрочно стал победителем турнира претендентов. В 13-м туре Синдаров вничью сыграл черными фигурами с представителем Нидерландов Анишем Гири. Теперь в его активе 9,5 очка из 13 возможных.

Следом, казахстанская гроссмейстер опубликовала в своем Telegram-канале их совместную фотографию.

Фото: Telegram/bibisarachess

"Пока все спорили, кто круче шахматисты из Казахстана или Узбекистана, Бибисара и Жавохир просто взяли и создали самую мощную коалицию. У парня мотивация теперь уровня "Бог", с такой поддержкой проигрывать никак нельзя", – отмечают пользователи соцсетей.

Сама Бибисара Асаубаева в 13-м туре турнира претенденток обыграла Анну Музычук из Украины и догнала лидера. Теперь у Бибисары и Вайшали Рамешбабу из Индии по 7,5 балла перед последним туром.

Состязание завершится сегодня, 15 апреля.

