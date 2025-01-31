Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА

Фото: Instagram/EUROPALEAGUE

В ночь на 31 января завершились матчи общего этапа Лиги Европы. По итогам заключительного тура определились команды, которые получили прямую путевку в 1/8 финала данного турнира, сообщает Zakon.kz.

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