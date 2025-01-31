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Спорт

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА

Футбол Команды 1/8 финала, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 10:49 Фото: Instagram/EUROPALEAGUE
В ночь на 31 января завершились матчи общего этапа Лиги Европы. По итогам заключительного тура определились команды, которые получили прямую путевку в 1/8 финала данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Напрямую в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА отобрались "Лацио", "Атлетик", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Айнтрахт", "Лион", "Олимпиакос" и "Рейнджерс".

Путевки в стадию стыковых матчей данного турнира получили "Буде-Глимт", "Андерлехт", ФКСБ, "Аякс", "Реал Сосьедад", "Галатасарай", "Рома", "Виктория", "Ференцварош", "Порту", АЗ, "Мидтьюлланд", "Юнион", ПАОК, "Твенте" и "Фенербахче".

Не смогут дальше побороться за трофей второго по значимости клубного турнира Европы "Брага", "Эльфсборг", "Хоффенхайм", "Бешикташ", "Маккаби", "Славия", "Мальме", РФШ, "Лудогорец", "Динамо" (Киев), "Ницца" и "Карабах".

Стыковые матчи этих соревнований пройдут 13 и 20 февраля. Жеребьевка предстоящих игр Лиги Европы, как и поединков Лиги чемпионов, состоится 31 января. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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