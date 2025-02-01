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В Астане стартовал матч плей-офф Первой мировой группы розыгрыша Кубка Дэвиса, в котором встречаются сборные Казахстана и Пакистана, сообщает Zakon.kz.

В первой игре на корте в одиночном противостоянии сошлись 75-я ракетка мира из Казахстана Александр Шевченко и пакистанец Музаммиль Муртаза, не имеющий позиции в мировом рейтинге.

Матч продолжался 62 минуты и завершился убедительной победой Шевченко в двух сетах: 6:2, 6:1.

Таким образом, Казахстан повел в противостоянии с Пакистаном 1:0.

Во второй встрече поединка сойдутся Бейбит Жукаев и Хузайла Абдул Рехман.

Ранее стало известно, что казахстанский теннисист Александр Бублик не смог защитить чемпионский титул на турнире во Франции.