Александр Шевченко одержал дебютную победу в матче Кубка Дэвиса Казахстан – Пакистан
Фото: ФТК
В Астане стартовал матч плей-офф Первой мировой группы розыгрыша Кубка Дэвиса, в котором встречаются сборные Казахстана и Пакистана, сообщает Zakon.kz.
В первой игре на корте в одиночном противостоянии сошлись 75-я ракетка мира из Казахстана Александр Шевченко и пакистанец Музаммиль Муртаза, не имеющий позиции в мировом рейтинге.
Матч продолжался 62 минуты и завершился убедительной победой Шевченко в двух сетах: 6:2, 6:1.
Таким образом, Казахстан повел в противостоянии с Пакистаном 1:0.
Во второй встрече поединка сойдутся Бейбит Жукаев и Хузайла Абдул Рехман.
Ранее стало известно, что казахстанский теннисист Александр Бублик не смог защитить чемпионский титул на турнире во Франции.
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