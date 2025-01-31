"Фенербахче" Моуринью усилился капитаном сборной Словакии из ПСЖ

За последние несколько дней очень активен на трансферном рынке турецкий футбольный клуб "Фенербахче", которым руководит знаменитый португалец Жозе Моуринью. Вслед за Андерсоном Талиска "желтые канарейки" призвали в свои ряды защитника ПСЖ Милана Шкриньяра, сообщает Zakon.kz.

Если бразилец Талиска пришел в качестве полноценного игрока, то капитан словацкой сборной Шкриньяр взят в аренду у "парижан" до конца нынешнего сезона.

29-летний защитник уже присоединился к "Фенербахче" и выйдет на поле в новой для себя форме уже в ближайших матчах чемпионата Турции.

Стоимость Милана Шкриньяра на трансферном рынке составляет 15 млн евро.

27 января Жозе Моуринью получил в свое распоряжение звездного напарника Криштиану Роналду по "Аль-Насру" – Андерсона Талиску.

P.S. В ближайшие часы "Фенербахче" готов объявить о прилете своего третьего новичка из сербской "Црвены Звезды" – 20-летнего защитника Огнена Мимовича.