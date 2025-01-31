"Фенербахче" Моуринью усилился капитаном сборной Словакии из ПСЖ
Фото: Instagram/FENERBAHCE
За последние несколько дней очень активен на трансферном рынке турецкий футбольный клуб "Фенербахче", которым руководит знаменитый португалец Жозе Моуринью. Вслед за Андерсоном Талиска "желтые канарейки" призвали в свои ряды защитника ПСЖ Милана Шкриньяра, сообщает Zakon.kz.
Если бразилец Талиска пришел в качестве полноценного игрока, то капитан словацкой сборной Шкриньяр взят в аренду у "парижан" до конца нынешнего сезона.
29-летний защитник уже присоединился к "Фенербахче" и выйдет на поле в новой для себя форме уже в ближайших матчах чемпионата Турции.
Стоимость Милана Шкриньяра на трансферном рынке составляет 15 млн евро.
27 января Жозе Моуринью получил в свое распоряжение звездного напарника Криштиану Роналду по "Аль-Насру" – Андерсона Талиску.
P.S. В ближайшие часы "Фенербахче" готов объявить о прилете своего третьего новичка из сербской "Црвены Звезды" – 20-летнего защитника Огнена Мимовича.
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