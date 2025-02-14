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Спорт

"Фенербахче" Моуринью никому не проигрывает уже 13 матчей подряд

Футбол 13 Положительных игр , фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 10:42 Фото: Instagram/FENERBAHCE
Турецкий футбольный клуб "Фенербахче", который возглавляет знаменитый португалец Жозе Моуринью, довел свою беспроигрышную серию до 13-ти игр подряд. Начиная с 15 декабря "желтые канарейки" одержали 10 побед и 3 встречи свели к ничьей, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 14 февраля клуб из Стамбула разгромил на своем поле бельгийский "Андерлехт" со счетом 3:0 в рамках первого матча плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Авторами победных голов у "Фенербахче" стали Душан Тадич, Эдин Джеко и Юссеф Эн-Несири.

Таким образом, подопечные Моуринью за последние два месяца записали в свой актив 10 побед и 3 ничьих.

Помимо матча в Стамбуле, прошли еще 7 первых встреч за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

По итогам этих игр прекрасные шансы на выход в следующий раунд заполучили "Фенербахче", "АЗ Алкмаар" и "Аякс".

В ночь на 12 и 13 февраля прошли первые игры стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в ряде из них были зафиксированы неожиданные результаты.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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