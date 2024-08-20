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Моуринью высказался про минусы чемпионата Турции по футболу

Футбол Критика Чемпионата, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 12:36 Фото: Instagram/FENERBAHCE
Знаменитый португальский специалист Жозе Моуринью, который сейчас руководит турецким клубом "Фенербахче", прокомментировал ряд изъянов местного чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Команда Моуринью после вылета из Лиги чемпионов УЕФА потеряла очки в турецком первенстве, сыграв вничью на выезде с "Гезтепе" – 2:2.

После этой встречи португалец выступил на пресс-конференции, высказав немного сарказма.

"Мне нужно адаптироваться к турецкому футболу. Мои футболисты должны делать то же, что другие команды делают в отношении нас. Они должны тянуть время, должны падать на газон, должны останавливать игру и также симулировать травмы. Хочу отметить, я не волшебник". Главный тренер ФК "Фенербахче" Жозе Моуринью

Это была шестая игра Моуринью в качестве главного тренера "Фенербахче" и только вторая в турецкой Суперлиге, остальные четыре матча прошли в рамках Лиги чемпионов.

Португальский тренер был приглашен в Турцию три месяца назад и с первой попытки вывел команду в третий раунд самого престижного клубного евротурнира.

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