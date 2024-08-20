Моуринью высказался про минусы чемпионата Турции по футболу
Команда Моуринью после вылета из Лиги чемпионов УЕФА потеряла очки в турецком первенстве, сыграв вничью на выезде с "Гезтепе" – 2:2.
После этой встречи португалец выступил на пресс-конференции, высказав немного сарказма.
T̵h̵e̵ ̵s̵p̵e̵c̵i̵a̵l̵ ̵o̵n̵e̵— DW Sports (@dw_sports) August 19, 2024
𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐢𝐠𝐧 𝐨𝐧𝐞
After Fenerbahce's disappointing start to the season, coach Jose Mourinho says he is the one who needs to adapt — but not without taking a dig at Turkish football and staging opponents. 🇹🇷 pic.twitter.com/oUC7iQWwgI
"Мне нужно адаптироваться к турецкому футболу. Мои футболисты должны делать то же, что другие команды делают в отношении нас. Они должны тянуть время, должны падать на газон, должны останавливать игру и также симулировать травмы. Хочу отметить, я не волшебник". Главный тренер ФК "Фенербахче" Жозе Моуринью
Это была шестая игра Моуринью в качестве главного тренера "Фенербахче" и только вторая в турецкой Суперлиге, остальные четыре матча прошли в рамках Лиги чемпионов.
Португальский тренер был приглашен в Турцию три месяца назад и с первой попытки вывел команду в третий раунд самого престижного клубного евротурнира.