Моуринью высказался про минусы чемпионата Турции по футболу

Знаменитый португальский специалист Жозе Моуринью, который сейчас руководит турецким клубом "Фенербахче", прокомментировал ряд изъянов местного чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Команда Моуринью после вылета из Лиги чемпионов УЕФА потеряла очки в турецком первенстве, сыграв вничью на выезде с "Гезтепе" – 2:2.

После этой встречи португалец выступил на пресс-конференции, высказав немного сарказма.

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𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐢𝐠𝐧 𝐨𝐧𝐞



After Fenerbahce's disappointing start to the season, coach Jose Mourinho says he is the one who needs to adapt — but not without taking a dig at Turkish football and staging opponents. 🇹🇷 pic.twitter.com/oUC7iQWwgI — DW Sports (@dw_sports) August 19, 2024

"Мне нужно адаптироваться к турецкому футболу. Мои футболисты должны делать то же, что другие команды делают в отношении нас. Они должны тянуть время, должны падать на газон, должны останавливать игру и также симулировать травмы. Хочу отметить, я не волшебник". Главный тренер ФК "Фенербахче" Жозе Моуринью

Это была шестая игра Моуринью в качестве главного тренера "Фенербахче" и только вторая в турецкой Суперлиге, остальные четыре матча прошли в рамках Лиги чемпионов.

Португальский тренер был приглашен в Турцию три месяца назад и с первой попытки вывел команду в третий раунд самого престижного клубного евротурнира.