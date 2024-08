Моуринью высказался про минусы чемпионата Турции по футболу

Команда Моуринью после вылета из Лиги чемпионов УЕФА потеряла очки в турецком первенстве, сыграв вничью на выезде с "Гезтепе" – 2:2.

После этой встречи португалец выступил на пресс-конференции, высказав немного сарказма.

T̵h̵e̵ ̵s̵p̵e̵c̵i̵a̵l̵ ̵o̵n̵e̵

𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐢𝐠𝐧 𝐨𝐧𝐞



After Fenerbahce's disappointing start to the season, coach Jose Mourinho says he is the one who needs to adapt — but not without taking a dig at Turkish football and staging opponents. 🇹🇷 pic.twitter.com/oUC7iQWwgI