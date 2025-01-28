Моуринью получил в свое распоряжение звездного напарника Роналду
Фото: Instagram/FENERBAHCE
В Турцию прибыл забивной бразильский форвард Андерсон Талиска, который ранее выступал за саудовский "Аль-Наср" рядом с Криштиану Роналду. Игрок теперь будет защищать цвета "Фенербахче", где руководит другой португалец – Жозе Моуринью, сообщает Zakon.kz.
27 января бразильский футболист прилетел в Стамбул для прохождения медицинского обследования и предварительных переговоров о трансфере.
Бывшего напарника Роналду в аэропорту Ататюрка приветствовали многочисленные фанаты "желтых канареек".
Официальное представление Талиски, скорее всего, пройдет уже в ближайшие часы и дни.
"Фенербахче" в этом сезоне, как и ранее, стремится к чемпионству во внутреннем первенстве. Команда Моуринью сейчас занимает второе место в турнирной таблице (48 очков), уступая только "Галатасараю" (54).
Талиска выступал за "Аль-Наср" последние три сезона. Он забил шесть мячей в нынешнем чемпионате Саудовской Аравии, где главным снайпером на данную минуту является Криштиану Роналду.
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