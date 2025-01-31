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Спорт

Роналду открыто заявил о своем детстве и об отношениях с Месси

Футбол Интервью Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 15:37 Фото: Instagram/cristiano
3 февраля болельщики португальского футболиста Криштиану Роналду услышат ряд откровенных ответов своего кумира в большом интервью, которое он дал одной известной программе, сообщает Zakon.kz.

Полная версия интервью лидера сборной Португалии появится на экранах третьего февраля, но в соцсетях уже появились некоторые его отрезки.

В беседе с испанским журналистом Эду Агирре 39-летняя звезда ФК "Аль-Наср" высказался о своем отношении к поражениям.

"Я всегда сильно реагировал на неудачи, еще с самого детства. Ненавидел проигрывать и плакал. Даже мои соседи дразнили меня плаксой. Да, было неприятно проигрывать на поле, когда делал то же, что делаю обычно. Я не идеален, когда проигрывал, плакал от ярости. Но постепенно изменился и стал лучше". Криштиану Роналду

Один из лучших бомбардиров мирового футбола особо не любит говорить об отношениях с Лионелем Месси. Но в этот раз сделал исключение.

"Мои отношения с Месси никогда не были плохими, даже, наоборот". Криштиану Роналду

Эду Агирре воспользовался моментом и спросил Криштиану Роналду о возможном его возвращении в "Реал".

"Может быть, после завершения моей карьеры что-то и произойдет. Возможно, это было место, где в футбольном плане я был самым счастливым". Криштиану Роналду

После этой беседы Криштиану Роналду в оригинальном стиле забил свой 921-й карьерный гол. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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