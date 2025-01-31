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Спорт

Роналду в оригинальном стиле забил свой 921-й карьерный гол

Футбол 921 гол, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 11:32 Фото: Instagram/alnassr
Поздно вечером 30 января знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду отметился 921-м голом в своей карьере. В матче против "Аль-Раэда" 39-летний футболист кончиком бутсы поразил ворота соперника, сообщает Zakon.kz.

Нападающий "Аль-Насра" забил оригинальный гол после навеса напарника Марцело Брозовича в рамках игр 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии. В поединке с "Аль-Раэдом" Роналду открыл счет, впоследствии его команда отпраздновала гостевой успех – 2:1 

А сам Криштиану довел свой снайперский счет в карьере до 786-ти голов на клубном уровне и 135 – в составе сборной Португалии. В общей сложности его копилка мячей насчитывает 921 взятие ворот к этой минуте.

 

Тем самым капитан "Аль-Насра" забил уже пять голов во всех пяти играх 2025 года. К тому же форвард упрочил рейтинг в списке бомбардиров саудовской Суперлиги с активом в 15 мячей. С отставанием в два гола за ним идут Александар Митрович ("Аль-Хилаль") и Карим Бензема ("Аль-Иттихад").

"У нас три победы подряд".Криштиану Роналду

26 января Криштиану Роналду забил 920-й гол в карьере, что позволило ему единолично возглавить гонку снайперов саудовского футбольного чемпионата.

 А на днях португалец встретился с российским бойцом UFC Шара Буллетом.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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