Известна расстановка команд в стыковых матчах Лиги Европы УЕФА

Фото: Instagram/EUROPALEAGUE

31 января в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка плей-офф Лиги Европы, где на стадии стыковых игр одной из интригующих пар станет противостояние "Ромы" и "Порту", сообщает Zakon.kz.

По итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы в стыковых матчах сформированы следующие пары: "Твенте" – "Буде-Глимт". "Фенербахче" – "Андерлехт". "Юнион" – "Аякс". ПАОК – ФКСБ. Публикация от UEFA Europa League (@europaleague) АЗ – "Галатасарай". "Мидтьюлланд" – "Реал Сосьедад". "Ференцварош" – "Виктория" Пльзень. "Порту" – "Рома". Публикация от UEFA Europa League (@europaleague) Первые стыковые матчи пройдут 13 февраля, а ответные – 20 февраля. А уже 21 февраля состоится жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Финал турнира запланирован на 21 мая 2025 года в Бильбао (Испания). К предстоящим поединкам стыкового раунда турецкий коллектив "Фенербахче" подойдет с усилением в составе из двух известных игроков.

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