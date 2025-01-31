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Спорт

Известна расстановка команд в стыковых матчах Лиги Европы УЕФА

Футбол Итоги Жеребьевки, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 17:58 Фото: Instagram/EUROPALEAGUE
31 января в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка плей-офф Лиги Европы, где на стадии стыковых игр одной из интригующих пар станет противостояние "Ромы" и "Порту", сообщает Zakon.kz.

По итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы в стыковых матчах сформированы следующие пары: 

"Твенте" – "Буде-Глимт".

"Фенербахче" – "Андерлехт". 

"Юнион" – "Аякс". 

ПАОК – ФКСБ.

АЗ – "Галатасарай".

"Мидтьюлланд" – "Реал Сосьедад".

"Ференцварош" – "Виктория" Пльзень.

"Порту" – "Рома".

Первые стыковые матчи пройдут 13 февраля, а ответные – 20 февраля. А уже 21 февраля состоится жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.

Финал турнира запланирован на 21 мая 2025 года в Бильбао (Испания).

К предстоящим поединкам стыкового раунда турецкий коллектив "Фенербахче" подойдет с усилением в составе из двух известных игроков.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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