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Спорт

Появилась информация о третьем поединке между Биволом и Бетербиевым

Бокс Третий Поединок, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 16:57 Фото: Instagram/bivol_d
8 апреля появилась информация, что третий бой между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может состояться в октябре на территории Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС, этой новостью поделились в команде Дмитрия Бивола. При этом добавили, что на данный час пока есть план и разработка.

Уроженцу Кыргызстана Дмитрию Биволу 34 года. В его активе 24 победы, из них 12 нокаутом, и одно поражение.

Его сопернику Артуру Бетербиеву 40 лет, он одержал 21 победу (20 нокаутом) и проиграл одну встречу.

Первый поединок между Бетербиевым и Биволом прошел 12 октября 2024 года и завершился победой Артура.

23 февраля этого года Дмитрий победил Артура в реванше решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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