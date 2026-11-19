Бразильский футбольный клуб "Сантос", лидером которого является знаменитый Неймар, не мог выиграть в последних трех матчах местного чемпионата, сообщает Zakon.kz.

И вот прошедшей ночью в состав "Сантоса" снова вернулся 34-летний форвард – и его дружина удостоилась трудовой победы в гостях.

"Черно-белые" обыграли "Коритибу" в первом матче после возвращения Неймара в рамках 35-го тура чемпионата Бразилии со счетом 1:0.

Единственный гол в этом поединке на второй добавленной минуте к основному времени забил нападающий Габриэл Барбоза.

Что касается самого Неймара, то для него это был первый матч после двух ранее пропущенных игр из-за дисквалификаций.

Благодаря этой победе "Сантос" набрал 50 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице бразильского первенства.

Команда Неймара сохраняет неплохие шансы войти в топ-5 лучших по итогам сезона. До завершения чемпионата осталось всего лишь три тура.

Следующий матч "Рыбы" проведут дома, 24 ноября против легендарного "Гремио".

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