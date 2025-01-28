ФК "Аль-Хиляль" объявил о разрыве контракта с Неймаром

Действующий чемпион Саудовской Аравии по футболу, клуб "Аль-Хиляль" распространил информацию об уходе звездного бразильского форварда Неймара. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает Zakon.kz.

Слухи об уходе Неймара ходили уже не первый месяц и не первый год. Все началось с его тяжелой травмы, которую он получил в октябре 2023 года.

Но все же этот факт был подтвержден пресс-службой ФК "Аль-Хиляль" в ночь на 28 января. Саудиты выпустили специальное заявление по этому поводу.

"Клуб и Неймар договорились расторгнуть контракт игрока по обоюдному согласию. Спасибо и удачи в дальнейшей карьере". Заявление ФК "Аль-Хиляль"

По информации ряда СМИ, Неймар дальше может вернуться на родину и надеть майку "Сантоса", где выступал ранее, до перехода в "Барселону" 12 лет назад.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий отыграл за клуб всего две игры, после годичного восстановления. Но затем снова обратился к услугам врачей.

Неймар недавно намекал, что скорее всего уйдет играть в чемпионат МЛС и возможно перейдет в команду Лионеля Месси – "Интер Майами".