Ассоциацию национальных видов спорта Казахстана возглавил Еркебулан Ильясов

1 февраля 2025 года состоялось внеочередное общее собрание Национальной ассоциации национальных видов спорта Республики Казахстан, где избрали ее президента, сообщает Zakon.kz.

До голосования за кандидатуру главы Ассоциации действующий президент Исламбек Салжанов подвел итоги работы за последние два года, представив подробный отчет.

"Затем учредители единогласно утвердили новый устав и избрали нового президента, которым стал Еркебулан Сайдуллаулы Ильясов", – говорится в официальном сообщении пресс-службы Министерства туризма и спорта РК.

В своем выступлении новоизбранный президент обозначил приоритетные направления деятельности Ассоциации и представил планы на 2025 год.

"Заместитель министра туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев выразил благодарность Исламбеку Салжанову за вклад в развитие национальных видов спорта и пожелал успехов новоизбранному президенту. Он отметил значимость укрепления взаимодействия между федерациями и подчеркнул необходимость совместной работы по продвижению национальных видов спорта на международной арене".

Еркебулан Сайдуллаулы Ильясов – председатель Совета директоров ТОО Alageum Electric, президент федераций национальных видов спорта "Жамбы ату" и "Арқан тартыс", основатель и учредитель Фонда поддержки национальных видов спорта "Ұлттық спорт қоры".

16 января 2025 года министр культуры и информации РК Аида Балаева, вручая государственные стипендии проживающим в южной столице деятелям литературы и искусства, призвала интеллигенцию продвигать национальные ценности, определенные президентом.