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Спорт

Роналду сдержал слово, а Шара Буллет проиграл Майклу Пейджу

UFC, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 03:00 Фото: Instagram/michaelvenompage
1 февраля известный футболист сдержал обещание и прибыл поддержать россиянина Шару Буллета в бою с британцем, но Магомедов потерпел первое поражение в карьере, сообщает Zakon.kz.

Встреча двух бойцов прошла в соглавном событии турнира UFC в Саудовской Аравии. Ранее посетить ее и поддержать Буллета пообещал сам Роналду. Стоит отметить, что Криштиану сдержал обещание и прибыл к началу боя.

Сам бой продлился все три раунда и завершился победой Пейджа единогласным решением судей (30:27, 30:27, 29:28).

Теперь на счету 37-летнего англичанина две победы при одном поражении в UFC. Всего за карьеру в ММА Пейдж выиграл 23 боя и уступил в трех. После поединка с Магомедовым он заявил, что намерен не оставаться в среднем весе, а вернуться в полусредний.

Недавно Роналду открыто заявил о своем детстве и об отношениях с Месси.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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