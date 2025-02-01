Роналду сдержал слово, а Шара Буллет проиграл Майклу Пейджу

1 февраля известный футболист сдержал обещание и прибыл поддержать россиянина Шару Буллета в бою с британцем, но Магомедов потерпел первое поражение в карьере, сообщает Zakon.kz.

Встреча двух бойцов прошла в соглавном событии турнира UFC в Саудовской Аравии. Ранее посетить ее и поддержать Буллета пообещал сам Роналду. Стоит отметить, что Криштиану сдержал обещание и прибыл к началу боя.

Сам бой продлился все три раунда и завершился победой Пейджа единогласным решением судей (30:27, 30:27, 29:28).

Теперь на счету 37-летнего англичанина две победы при одном поражении в UFC. Всего за карьеру в ММА Пейдж выиграл 23 боя и уступил в трех. После поединка с Магомедовым он заявил, что намерен не оставаться в среднем весе, а вернуться в полусредний.

Недавно Роналду открыто заявил о своем детстве и об отношениях с Месси.