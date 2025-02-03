Телохранитель Месси не справился с работой
Охранник Лионеля Месси уже давно стал интернет-звездой. Видео, где он моментально реагирует на любые попытки фанатов прорваться к аргентинцу, разлетались по соцсетям. Взрослые, дети – никому не удавалось приблизиться к легенде без его ведома.
Но все же телохранитель, который зарабатывает около 60 тыс. долларов в неделю оступился. Один из болельщиков попытался выбежать к Месси, но поскользнулся.
Однако вместо того, чтобы упасть, он сгруппировался и по инерции снес охранника головой. В итоге грозный защитник аргентинца оказался на газоне, а фанат все же добрался до Месси и обнял его. Пусть и ненадолго, потому что вскоре его все-таки оттащили.
😓 ¡NO ES INFALIBLE!— Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) February 3, 2025
🕵️♂️En esta ocasión, el guardaespaldas de Messi, Yassine Cheuko, no pudo contener al aficionado panameño que se acercó al capitán del Inter Miami en pleno amistoso pic.twitter.com/P5Id6EhbDJ
В комментариях действия фаната строго осудили.
"Хуже быть идиотом, который бежит и не понимает значения личного пространства. И потом всю жизнь будет это считать своим достижением", – отреагировали интернет-пользователи.
3 января "Интер Майами" Месси одержал волевую победу над панамским клубом.