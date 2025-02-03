#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
521.6
534.27
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
521.6
534.27
5.25
Спорт

Телохранитель Месси не справился с работой

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 02:12 Фото: Instagram/leomessi
3 февраля личный телохранитель Месси экс-спецназовец Яссин Чуэко допустил со своей стороны профессиональную оплошность на футбольном поле, сообщает Zakon.kz.

Охранник Лионеля Месси уже давно стал интернет-звездой. Видео, где он моментально реагирует на любые попытки фанатов прорваться к аргентинцу, разлетались по соцсетям. Взрослые, дети – никому не удавалось приблизиться к легенде без его ведома.

Но все же телохранитель, который зарабатывает около 60 тыс. долларов в неделю оступился. Один из болельщиков попытался выбежать к Месси, но поскользнулся.

Однако вместо того, чтобы упасть, он сгруппировался и по инерции снес охранника головой. В итоге грозный защитник аргентинца оказался на газоне, а фанат все же добрался до Месси и обнял его. Пусть и ненадолго, потому что вскоре его все-таки оттащили.

В комментариях действия фаната строго осудили.

"Хуже быть идиотом, который бежит и не понимает значения личного пространства. И потом всю жизнь будет это считать своим достижением", – отреагировали интернет-пользователи.

3 января "Интер Майами" Месси одержал волевую победу над панамским клубом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Станислав Черчесов назвал главные ошибки в работе со сборной Казахстана
Спорт
23:09, 03 февраля 2025
Станислав Черчесов назвал главные ошибки в работе со сборной Казахстана
Женская сборная Казахстана по хоккею впечатляюще стартовала на Азиаде
Спорт
21:39, 03 февраля 2025
Женская сборная Казахстана по хоккею впечатляюще стартовала на Азиаде
Овечкин отметился трогательным жестом в отношении внука легенды "Вашингтона"
Спорт
17:25, 03 февраля 2025
Овечкин отметился трогательным жестом в отношении внука легенды "Вашингтона"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: