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Спорт

"Интер Майами" Месси одержал волевую победу над панамским клубом

Футбол Победа Месси, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 13:02 Фото: Instagram/intermiamicf
В ночь на 3 февраля в Панаме прошел товарищеский футбольный матч, где американская команда "Интер Майами" обыграла местный коллектив "Спортинг Сан-Мигелито" со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Клуб из Флориды, где капитанскую повязку носит знаменитый аргентинец Лионель Месси, по ходу матча проигрывал с результатом 1:0, после точного удара полузащитника панамского клуба Адана Хенрикса на 23-й минуте.

Однако в концовке первого тайма хавбек гостей Бенджамин Кремаски сравнял счет.

Во второй половине встречи игроки "Интер Майами" Тадео Алленде и Фафа Пикаульт сумели забить по одному голу, установив окончательный счет – 3:1.

Лидер "цаплей" Лионель Месси вышел в стартовом составе, но не отметился результативным действиями и был заменен за 13 минут до финального свистка.

Аргентинец со своей дружиной прибыл в Панаму из Перу, где они утром 30 января переиграли местный "Университарио" на знаменитой перуанской арене "Монументаль" вместимостью в 80 тыс. болельщиков.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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