Париж отвернулся от Елдоса Сметова

Речь идет о церемонии награждения в номинации "Лучший дзюдоист года" в рамках премии Международной федерации дзюдо, которая прошла в Париже на турнире серии Grand Slam. В тройке финалистов, помимо Сметова прибывали:

Все они – золотые медалисты прошедших Олимпийских игр,

Но во второй раз в Париже повезло только одному. Это Хидаят Гейдаров, ставший в 2024 году олимпийским, мировым и европейским чемпионом в весовой категории до 73 кг.

