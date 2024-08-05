Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жамбылцы приветствовали Олимпийского чемпиона Елдоса Сметова

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 22:25 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Жители Жамбылского региона торжественно встретили чемпиона XXXIII летних Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта РК Елдоса Сметова у восточных ворот Тараза, сообщает Zakon.kz.

На торжественном мероприятии присутствовали аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, жители региона, представители интеллигенции, болельщики и молодые активисты.

встреча олимпийца, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 22:25

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Как только Елдос Сметов вышел из машины, зазвучала музыка, рассыпали шашу и герою дня предложили отведать национальную еду.

встреча олимпийца, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 22:25

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Свое доброе благословение Олимпийскому чемпиону дал председатель совета ветеранов спорта Жамбылской области Тауырбек Карауылтеги.

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 22:25

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Глава региона поблагодарил Елдоса от имени всех жамбылцев.

"Искренне поздравляю с возвращением на родину, в Жамбылский регион Олимпийским чемпионом! Эта победа – общая радость для всех казахстанцев, жамбылцев! Ты настоящий герой! Ты сумел оправдать надежду Главы государства, который верил в тебя, всех болельщиков, жителей области! Я считаю твою победу прекрасным подарком к 85-летнему юбилею Жамбылской области!" – сказал Карашукеев.

Он отметил, что спортсмен еще в детстве писал в дневнике о том, что мечтает стать Олимпийским чемпионом.

"Ты настоящий мужчина, который упорным трудом исполнил свою мечту! В свое время Кажымукан покорил Парижскую арену. Спустя 44 года ты исполнил мечту прославленного спортсмена Жаксылыка Ушкемпирова, и одержал ошеломительную победу там же! Твое имя останется в истории страны, как обладателя полного комплекта Олимпийских медалей и трехкратного призера игр! Считаю, что благородство и сила, дарованные священной Аулиеатинской землей, помогли тебе достичь таких высот! Каждый твой бой сопровождался верой и искренней поддержкой твоих болельщиков, в особенности, твоих земляков – жамбылцев. В твоей победе – воспитание и забота твоих родителей, семьи, упорный труд тренеров. Мы гордимся тобой". Ербол Карашукеев
встреча олимпийца, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 22:25

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Церемония встречи Ельдоса Сметова продолжилась торжественным парадом машин по проспекту Ж. Жабаева и улицы Ы. Сулейменова.

Жамбылцы, стоявшие вдоль дороги, выразили чемпиону высокое почтение и искренние пожелания.

Читайте также

встреча олимпийца
Елдосу Сметову и его личному тренеру вручили ключи от квартир и машин
Жителей ВКО напугали медведи
Жители ВКО пожаловались, что к населенному пункту приблизились медведи
встреча с президентом
179 миллиардов тенге планируют потратить в Акмолинской области на новые проекты
Елена Беляева
Карашукеев Ербол Сметов Елдос Жамбылская область Тараз 2024 год Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Сергею Шнурову запретили пить алкоголь
Сергею Шнурову запретили пить алкоголь
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: