Казахстанский боксер дебютировал в международном турнире мощным нокдауном

Казахстанский боксер Жандос Кыдыралиев выиграл свой первый бой на международном турнире Boxam Elite-2025 в Ла-Нусии (Испания), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в первом круге в весовой категории до 63,5 кг Кыдыралиев сразился с участником Олимпиады из Испании Ойером Ибаррече Конде.

Поединок был рассчитан на три раунда и завершился победой казахстанца единогласным решением судей – 5:0.

Во втором раунде казахстанец прошел серией мощных ударов и отправил испанца в нокдаун.

К слову, сборная Казахстана имеет на турнире Boxam Elite-2025 внушительное представительство – 29 боксеров. Среди мужчин представлены 25 спортсменов, и четыре – у женщин.

Не всем удается одержать победу в боевых поединках. Ранее российский боец UFC потерял близкого родственника перед проигранным поединком.

