Неймар прибыл на первую тренировку в "Сантос" на вертолете
По сведениям Globo, форвард прибыл на клубную базу из своего особняка, который находится в Мангаратибе (штат Рио-де-Жанейро).
Подобным способом поездки футболист намерен пользоваться на время, пока не переедет в Сантус вместе с семьей в ближайшее время.
Уже на следующей неделе Неймар хочет купить дом в престижном районе Морро.
Вертолет Неймара рассчитан на двух пилотов и вмещает восемь пассажиров. Перелет игрока из Мангаратибы в Сантус занимает около часа полета.
Первая тренировка Неймара прошла под сильным дождем. Несмотря на плохие погодные условия, он опробовал свой родной газон и готов выйти на поле уже в официальном матче чемпионата штата Сан-Паулу.
Возможно, болельщики увидят его уже в ближайшие часы, когда "Сантос" дома примет "Ботафаго".
1 февраля Неймар вернулся в "Сантос" и получил 10-й номер легендарного Пеле.