#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
520.27
537.65
5.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
520.27
537.65
5.24
Спорт

Неймар прибыл на первую тренировку в "Сантос" на вертолете

Футбол Прилет Вертолета, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 18:03 Фото: Instagram/santosfc
Бразильская футбольная звезда Неймар, который на днях перешел в родной "Сантос", провел первую тренировку с одноклубниками. Он прилетел на тренировочную базу на личном вертолете, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Globo, форвард прибыл на клубную базу из своего особняка, который находится в Мангаратибе (штат Рио-де-Жанейро).

Подобным способом поездки футболист намерен пользоваться на время, пока не переедет в Сантус вместе с семьей в ближайшее время. 

Уже на следующей неделе Неймар хочет купить дом в престижном районе Морро.

Вертолет Неймара рассчитан на двух пилотов и вмещает восемь пассажиров. Перелет игрока из Мангаратибы в Сантус занимает около часа полета.

Первая тренировка Неймара прошла под сильным дождем. Несмотря на плохие погодные условия, он опробовал свой родной газон и готов выйти на поле уже в официальном матче чемпионата штата Сан-Паулу.

Возможно, болельщики увидят его уже в ближайшие часы, когда "Сантос" дома примет "Ботафаго". 

1 февраля Неймар вернулся в "Сантос" и получил 10-й номер легендарного Пеле.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Одноглазый олимпийский чемпион укусил своего одноклубника из-за денег
Спорт
17:12, Сегодня
Одноглазый олимпийский чемпион укусил своего одноклубника из-за денег
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: