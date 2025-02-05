Неймар прибыл на первую тренировку в "Сантос" на вертолете

Бразильская футбольная звезда Неймар, который на днях перешел в родной "Сантос", провел первую тренировку с одноклубниками. Он прилетел на тренировочную базу на личном вертолете, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Globo, форвард прибыл на клубную базу из своего особняка, который находится в Мангаратибе (штат Рио-де-Жанейро).

Подобным способом поездки футболист намерен пользоваться на время, пока не переедет в Сантус вместе с семьей в ближайшее время.

Уже на следующей неделе Неймар хочет купить дом в престижном районе Морро.

Вертолет Неймара рассчитан на двух пилотов и вмещает восемь пассажиров. Перелет игрока из Мангаратибы в Сантус занимает около часа полета.

Первая тренировка Неймара прошла под сильным дождем. Несмотря на плохие погодные условия, он опробовал свой родной газон и готов выйти на поле уже в официальном матче чемпионата штата Сан-Паулу.

Возможно, болельщики увидят его уже в ближайшие часы, когда "Сантос" дома примет "Ботафаго".

1 февраля Неймар вернулся в "Сантос" и получил 10-й номер легендарного Пеле.

