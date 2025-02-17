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Спорт

Неймар забил первый гол и отдал пас после возвращения в "Сантос"

Футбол Гол Пас, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 15:11 Фото: Instagram/santosfc
Бразильская футбольная звезда Неймар наконец-то совершил первые результативные действия за свой родной клуб "Сантос" после прибытия из Саудовской Аравии. Он стал автором гола с пенальти, а также сделал передачу, сообщает Zakon.kz.

Своей активностью 33-летний форвард отметился рано утром 17 февраля во время матча чемпионата Паулисты с "Агуа-Сантой".

Неймар открыл счет в этом поединке с пенальти на 14-й минуте. В середине второго тайма он сделал результативный пас.

Игра проходила в Сантосе на стадионе "Вила Бельмиро" и закончилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

Помимо Неймара в составе победителей забитыми мячами также отличились Тасиано и Гильерме. 

Таким образом, лидер сборной Бразилии совершил первые голевые действия в четвертой игре после возвращения в "Сантос".

1 февраля Неймар подписал контракт с "Сантосом" и получил 10-й номер Пеле.  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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