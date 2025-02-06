В Париж вернется олимпийский огонь

Чаша с олимпийским огнем вновь поднимется над столицей Франции уже 21 июня, сообщает Zakon.kz.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что воздушный шар, также известный как "чаша", в котором "хранился" олимпийский и паралимпийский огонь, вернется на свое первоначальное место в саду Тюильри, рядом с Лувром и площадью Согласия, пишет France 24.

По словам Макрона, чаша вернется в Париж 21 июня в самый длинный световой день. Примечательно, что в это же время начнется ежегодный день музыки. Воздушный шар останется в городе по крайней мере до 14 сентября. Точные даты пока предварительные, но общая идея заключается в том, что он будет парить над Парижем каждое лето до начала Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Elle reviendra chaque été.



De la fête de la musique à la fête du sport, jusqu’aux Jeux de Los Angeles. pic.twitter.com/ofNOevdu2w — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 31, 2025

Мэр Парижа Анн Идальго, которая боролась за то, чтобы воздушный шар остался в городе, отпраздновала хорошую новость постом в соцсетях.

"Какая радость! С нетерпением жду возвращения чаши в парижское небо этим летом! Это очень, очень хорошие новости. Это неотъемлемая часть наследия Парижских игр, которое мы будем помнить вечно", – написала она.

Во время Игр на чашу приходили посмотреть десятки тысяч человек. Организаторы Олимпиады требовали от посетителей бронировать бесплатные билеты заранее, но их быстро разбирали. Местные жители и гости до сих пор с теплотой вспоминают этот спортивный праздник.

А в Германии свои спортивные истории. Недавно автомобиль, на котором в 1955 году ездили знаменитые гонщики "Формулы-1" Стирлинг Мосс и Хуан Мануэль Фанхио, продали на аукционе за 51,15 млн евро.