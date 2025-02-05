#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.27
537.65
5.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.27
537.65
5.24
Спорт

Женская сборная по хоккею произвела фурор на Азиаде-2025

Женская сборная по хоккею произвела фурор на Азиаде-2025, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 07:40 Фото: icehockey.kz
Женская сборная Казахстана по хоккею во втором матче зимних Азиатских игр, проходящих в Харбине (Китай), разгромила команду Таиланда. Представляем вашему вниманию видео этого момента на Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, поединок завершился со счетом 9:0.

В составе сборной Казахстана шайбы забросили София Зубкова (покер), Мунира Саяхаткызы, Анастасия Оразбаева, Александра Шегай, Анна Пяткова и Надежда Филимонова.

Женская сборная Казахстана попала в группу "В", где сыграет против Южной Кореи, Китайского Тайбэя, Таиланда и Гонконга.

Ранее уже сообщалось, что мужская и женская сборные Казахстана по хоккею стартовали с побед на IХ зимних Азиатских играх в китайском Харбине.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Роналду вспомнил, как с ним обошелся президент "Реала"
Спорт
08:56, Сегодня
Роналду вспомнил, как с ним обошелся президент "Реала"
Александр Овечкин забил за 0,1 секунды до конца матча
Спорт
08:47, Сегодня
Александр Овечкин забил за 0,1 секунды до конца матча
В США сравнили достижения Хабиба и Ислама Махачева
Спорт
06:40, Сегодня
В США сравнили достижения Хабиба и Ислама Махачева
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: