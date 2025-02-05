Женская сборная по хоккею произвела фурор на Азиаде-2025

Женская сборная Казахстана по хоккею во втором матче зимних Азиатских игр, проходящих в Харбине (Китай), разгромила команду Таиланда. Представляем вашему вниманию видео этого момента на Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, поединок завершился со счетом 9:0.

В составе сборной Казахстана шайбы забросили София Зубкова (покер), Мунира Саяхаткызы, Анастасия Оразбаева, Александра Шегай, Анна Пяткова и Надежда Филимонова.

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Женская сборная Казахстана попала в группу "В", где сыграет против Южной Кореи, Китайского Тайбэя, Таиланда и Гонконга.

Ранее уже сообщалось, что мужская и женская сборные Казахстана по хоккею стартовали с побед на IХ зимних Азиатских играх в китайском Харбине.

