Сборная Казахстана по хоккею разгромила Китай на Азиаде-2025
Фото: НОК РК/Сали Сабиров
Мужская команда Казахстана по хоккею 5 февраля одержала очередную победу на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), сообщает Zakon.kz.
Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, на этот раз наши хоккеисты обыграли Китай. Встреча группового раунда завершилась победой Казахстана со счетом 6:1.
Ранее мужская и женская сборные Казахстана по хоккею стартовали с побед на IХ зимних Азиатских играх в китайском Харбине. Обе наши сборные в своих матчах забили в ворота соперников 24 шайбы.
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