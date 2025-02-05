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Спорт

Сборная Казахстана по хоккею разгромила Китай на Азиаде-2025

Сборная Казахстана по хоккею разгромила Китай на Азиаде-2025 , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 19:27 Фото: НОК РК/Сали Сабиров
Мужская команда Казахстана по хоккею 5 февраля одержала очередную победу на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, на этот раз наши хоккеисты обыграли Китай. Встреча группового раунда завершилась победой Казахстана со счетом 6:1.

Ранее мужская и женская сборные Казахстана по хоккею стартовали с побед на IХ зимних Азиатских играх в китайском Харбине. Обе наши сборные в своих матчах забили в ворота соперников 24 шайбы. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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