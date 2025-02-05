Сборная Казахстана по хоккею разгромила Китай на Азиаде-2025

Мужская команда Казахстана по хоккею 5 февраля одержала очередную победу на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, на этот раз наши хоккеисты обыграли Китай. Встреча группового раунда завершилась победой Казахстана со счетом 6:1.

Ранее мужская и женская сборные Казахстана по хоккею стартовали с побед на IХ зимних Азиатских играх в китайском Харбине. Обе наши сборные в своих матчах забили в ворота соперников 24 шайбы.

