Тренер "дагестанского казаха" высказался о его дальнейшей карьере

Тренер российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, Гор Азизян заявил, что спортсмен не планирует завершать карьеру из за проблем со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

1 февраля файтер Шара Буллет на UFC Fight Nights 250 уступил победу британцу Майклу Пейджу. Это первое поражение в карьере российского бойца.

"Шара Буллет закончит карьеру из-за проблем со здоровьем? Кто вообще это придумал? Это не соответствует действительности. Сейчас Шара в Мекке. Когда он вернется в Россию, он начнет лечиться. Шара из тех бойцов, которому дадут поединок тогда, когда он захочет. Мик Мейнард уже предлагал Шаре Буллету бой. Я посмотрю на всех тех, кто критикует Шару, после его следующего поединка", – приводит слова Азизяна MMA.Metaratings.ru.

Интересно, что "Шара Буллет" очень тепло высказывается о Казахстане и даже открыл тренировочный зал в Алматы. Потому боец и получил прозвище "дагестанский казах".

Ранее он признался, что перед боем с Майклом Пейджем на турнире в Эр-Рияде потерял близкого родственника.