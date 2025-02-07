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Спорт

Тренер "дагестанского казаха" высказался о его дальнейшей карьере

Тренер &quot;дагестанского казаха&quot; высказался о его дальнейшей карьере, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 05:20 Фото: Instagram/shara_bullet77
Тренер российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, Гор Азизян заявил, что спортсмен не планирует завершать карьеру из за проблем со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

1 февраля файтер Шара Буллет на UFC Fight Nights 250 уступил победу британцу Майклу Пейджу. Это первое поражение в карьере российского бойца.

"Шара Буллет закончит карьеру из-за проблем со здоровьем? Кто вообще это придумал? Это не соответствует действительности. Сейчас Шара в Мекке. Когда он вернется в Россию, он начнет лечиться. Шара из тех бойцов, которому дадут поединок тогда, когда он захочет. Мик Мейнард уже предлагал Шаре Буллету бой. Я посмотрю на всех тех, кто критикует Шару, после его следующего поединка", – приводит слова Азизяна MMA.Metaratings.ru.

Интересно, что "Шара Буллет" очень тепло высказывается о Казахстане и даже открыл тренировочный зал в Алматы. Потому боец и получил прозвище "дагестанский казах".

Ранее он признался, что перед боем с Майклом Пейджем на турнире в Эр-Рияде потерял близкого родственника.

Аксинья Титова
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