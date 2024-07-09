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Раскрыта одна из версии долгой карьеры португальца Роналду

Футбол Секрет Карьеры, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 16:55 Фото: Instagram/cristiano
Известный румынский экс-футболист, а ныне тренер клуба ЧФР Адриан Муту высказал мнение, почему Криштиану Роналду пока не планирует завершать свою карьеру, сообщает Zakon.kz.

По словам бывшей звезды румынского футбола, форвард сборной Португалии хочет сыграть ряд матчей вместе со своим сыном Криштиану-младшим, прежде чем завершить карьеру.

"Вот его настоящая мотивация, Роналду-старший хочет сыграть в официальном матче вместе со своим сыном и именно поэтому не завершает карьеру. В "Аль-Насре", где он сейчас играет, это вполне возможно. А если бы это было в другой команде, к примеру в мадридском "Реале", это было бы сложнее. Думаю, отыграть с сыном один тайм в 2025 году вполне возможно". Адриану Муту

На самом же деле, готов ли Криштиану на такой шаг, узнаем уже через год. А на данный момент он закончил свои выступления в составе Португалии на чемпионате Европы – 2024 в Германии, проиграв в четвертьфинале французской команде.

Уже сам приезд Роналду и участие в первом матче Евро-2024 принесли ему рекорд мирового масштаба.

После второго тура немецких баталий против Турции 39-летний футболист обновил показатель турнира по четырем позициям.

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