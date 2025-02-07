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Спорт

Хет-трик Феррана позволил "Барселоне" пробиться в полуфинал Кубка Испании

Футбол Разгром Валенсии, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 11:04 Фото: Instagram/fcbarcelona
В ночь на 7 февраля каталонская "Барселона" вышла в полуфинал Кубка Испании, разгромив на выезде "Валенсию" – 5:0. Главной звездой матча стал форвард "блауграны" Ферран Торрес, который забил три мяча, сообщает Zakon.kz.

24-летний вингер "Барсы" Ферран уже на третьей минуте гостевого поединка распечатал ворота "Валенсии". Спустя время он удвоил преимущество своего клуба.

Вскоре Фермин Лопес и Торрес довели счет до разгромного – 4:0. А после перерыва Ламин Ямаль поставил жирную точку (5:0). 

Нельзя не заметить, что у "сине-гранатовых" сейчас в активе 16 крупных побед в текущем сезоне. Они забили 109 голов за 35 игр.

"Очень доволен тем, как играли, начали очень хорошо и создали много моментов. Это тот стиль игры, который хотим видеть. Прошу команду играть динамично и создавать моменты. Мы молодая команда, очень стремимся до побед. Команда стремится забивать больше голов, это часть нашего стиля и нашего понимания футбола. Таков наш путь. Иногда приходится просить игроков быть более спокойными и больше контролировать ситуацию в последние минуты матчей. Шченсны дает нам спокойствие и уверенность, прекрасный вратарь, не пропустил, и это очень важно". Главный тренер "Барселоны" Х.Д.Флик

После успеха команды Флика к этой минуте определились все участники 1/2 финала Кубка Испании. Чуть ранее путевку в полуфинал этого турнира завоевали "Реал", "Атлетико" и "Реал Сосьедад", 

Жеребьевка предстоящих игр состоится 12 февраля, а первые матчи будут сыграны 25-27 февраля, ответные – 1-3 апреля.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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