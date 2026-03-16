Спорт

Рафинья своим хет-триком подарил "Барселоне" крупную победу в Ла Лиге

Футбол Разгром Барселона Хет-Трик, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 14:45
Минувшей ночью "Барселона" разгромила "Севилью" со счетом 5:2 в рамках 28-го тура испанского чемпионата. Главной звездой матча стал вингер каталонского клуба Рафинья Диас, который забил три мяча, сообщает Zakon.kz.

Бразилец на девятой минуте встречи открыл счет красивым ударом с пенальти. Спустя время он же удвоил преимущество, также удачно использовав 11-метровый удар. Вскоре Дани Ольмо довел результат до 3:0. На исходе первого тайма игрок "Севильи" Хоакин Мартинес Гауна немного сократил отставание.

После перерыва Рафинья оформил хет-трик, но уже забил с игры. Его напарник Жоау Канселу довел счет до неприличного.

С финальным свистком гости усилиями Джибриля Соу поставили окончательный счет на табло – 5:2.

Тем самым "блауграна" продлила успешную серию до шести матчей подряд: пять побед и одна ничья. К тому же "сине-гранатовые" продолжают лидировать в Ла Лиге с активом в 70 очков.

Ближайший преследователь "Реал" находится на расстоянии четырех баллов. На третьей строчке турнирной таблицы располагается "Атлетико" (57).

"Могли сыграть лучше, немного медленно двигали мяч. В некоторых эпизодах не хватало уверенности. Когда теряли мяч, могли прессинговать лучше. Теперь впереди Лига чемпионов, и там очень важно делать это правильно. Канселу понадобилось время, чтобы адаптироваться. В последних матчах он фантастичен. Это невероятно техничный игрок. Его гол, участие в первом голе, когда он заработал пенальти, также ценны его действия при создании офсайда". Главный тренер "Барселоны" Х. Д. Флик

В следующем матче каталонский коллектив 18 марта примет дома английский "Ньюкасл" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как известно, первая игра между этими командами неделю назад закончилось боевой ничьей – 1:1.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
