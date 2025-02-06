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Спорт

Гарсия подарил "Реалу" путевку в полуфинал Кубка Испании

Футбол Победа Леганес, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 11:12 Фото: Instagram/realmadrid
Мадридский футбольный клуб "Реал" с большим трудом сумел победить скромный "Леганес" в рамках 1/4 финала Кубка Испании благодаря точному удару головой на 93-й минуте Гонсало Гарсия, сообщает Zakon.kz.

Четвертьфинальный кубковый поединок прошел на арене "Бутарке". В начале было заметно хорошее преимущество гостей, когда Лука Модрич и Эндрик вывели свою команду вперед – 2:0.

Однако с таким положением не согласился полузащитник хозяев Хуан Крус Диас, который оформил дубль и восстановил статус-кво – 2:2.

Судьба матча решилась в дополнительное время второго тайма, когда победный гол за "сливочных" забил вышедший на замену 20-летний хавбек Гонсало Гарсия Торрес.

Это был его первый гол за основную команду "Реала".

В итоге "Галактикос" пробился в полуфинал Кубка Испании. А первой командой, которая завоевала место в 1/2 финала данного турнира, чуть ранее стал "Атлетико".

"Избежали дополнительного времени, оно обошлось бы нам дороже. Дали некоторым игрокам отдохнуть перед дерби, так что будем готовы. Выпустил команду, которая добьется победы, а не просто дал игровое время молодежи. В этом году у молодых футболистов появляются шансы из-за травм и ребята хорошо справляются. Наша молодая команда прибавляет. Те, кто в ней работает, добиваются хороших результатов, игроки приходят готовыми, им не хватает только опыта".Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Подопечные Диего Симеоне в своем противостоянии разгромили "Хетафе" – 5:0.

Остальные матчи 1/4 финала Кубка Испании пройдут поздно вечером 6 февраля, где встретятся "Реал Сосьедад" – "Осасуна" и "Валенсия" – "Барселона".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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