#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.14
537.57
5.27
Спорт

Сборная Казахстана по керлингу прибыла в Харбин

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 06:06 Фото: Instagram/curlingkz
1 февраля казахстанские керлингисты прибыли в Харбин для участия на Азиатских играх, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана по керлингу ни разу не завоевывала медаль на Азиатских играх. Поэтому предстоящие Игры могут для нашей страны стать историческими, передает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

Впервые соревнования по этому виду спорта в рамках Азиады состоялись в 2003 году. Казахстан в свою очередь выступает на Играх с 2007 года. Всего керлинг был представлен в программе АИ трижды: в 2003, 2007 и 2017 годах.

Наиболее удачным для казахстанских керлингистов оказался 2024 год. Мужчины улучшили свой предыдущий результат, показанный на Панконтинентальном чемпионате, заняв 10 место. В женских соревнованиях казахстанки в дивизионе B стали 11-ми. А на мировом первенстве среди смешанных команд Казахстан добился исторического результата.

На Азиатских играх в Харбине Казахстан представят 12 спортсменов.

Фото: Instagram/sport_comiteti

28 января керлингисты завершили заключительный этап подготовки к АИ. Учебно-тренировочный сбор проходил в Алматы.

Фото: Instagram/aebauyer

Первый день керлингистов в Харбине совпал с днем рождения Азизбека Надирбаева. Спортсмены не упустили этот случай и поздравили товарища по национальной сборной.

Фото: Instagram/curlingkz

30 января в Астане состоялась торжественная церемония проводов сборной Казахстана на IX зимние Азиатские игры.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
У силача из Семея Закира Найманбаева украли памятный сувенир
Спорт
04:00, 02 февраля 2025
У силача из Семея Закира Найманбаева украли памятный сувенир
Роналду сдержал слово, а Шара Буллет проиграл Майклу Пейджу
Спорт
03:00, 02 февраля 2025
Роналду сдержал слово, а Шара Буллет проиграл Майклу Пейджу
Когда для свекрови ты не авторитет: казахстанская дзюдоистка записала шуточное видео
Спорт
15:38, 01 февраля 2025
Когда для свекрови ты не авторитет: казахстанская дзюдоистка записала шуточное видео
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: