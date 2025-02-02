Сборная Казахстана по керлингу прибыла в Харбин

1 февраля казахстанские керлингисты прибыли в Харбин для участия на Азиатских играх, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана по керлингу ни разу не завоевывала медаль на Азиатских играх. Поэтому предстоящие Игры могут для нашей страны стать историческими, передает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

Впервые соревнования по этому виду спорта в рамках Азиады состоялись в 2003 году. Казахстан в свою очередь выступает на Играх с 2007 года. Всего керлинг был представлен в программе АИ трижды: в 2003, 2007 и 2017 годах.

Наиболее удачным для казахстанских керлингистов оказался 2024 год. Мужчины улучшили свой предыдущий результат, показанный на Панконтинентальном чемпионате, заняв 10 место. В женских соревнованиях казахстанки в дивизионе B стали 11-ми. А на мировом первенстве среди смешанных команд Казахстан добился исторического результата.

На Азиатских играх в Харбине Казахстан представят 12 спортсменов.

Фото: Instagram/sport_comiteti

28 января керлингисты завершили заключительный этап подготовки к АИ. Учебно-тренировочный сбор проходил в Алматы.

Фото: Instagram/aebauyer

Первый день керлингистов в Харбине совпал с днем рождения Азизбека Надирбаева. Спортсмены не упустили этот случай и поздравили товарища по национальной сборной.

Фото: Instagram/curlingkz

30 января в Астане состоялась торжественная церемония проводов сборной Казахстана на IX зимние Азиатские игры.