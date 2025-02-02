Сборная Казахстана по керлингу прибыла в Харбин
Сборная Казахстана по керлингу ни разу не завоевывала медаль на Азиатских играх. Поэтому предстоящие Игры могут для нашей страны стать историческими, передает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.
Впервые соревнования по этому виду спорта в рамках Азиады состоялись в 2003 году. Казахстан в свою очередь выступает на Играх с 2007 года. Всего керлинг был представлен в программе АИ трижды: в 2003, 2007 и 2017 годах.
Наиболее удачным для казахстанских керлингистов оказался 2024 год. Мужчины улучшили свой предыдущий результат, показанный на Панконтинентальном чемпионате, заняв 10 место. В женских соревнованиях казахстанки в дивизионе B стали 11-ми. А на мировом первенстве среди смешанных команд Казахстан добился исторического результата.
На Азиатских играх в Харбине Казахстан представят 12 спортсменов.
28 января керлингисты завершили заключительный этап подготовки к АИ. Учебно-тренировочный сбор проходил в Алматы.
Первый день керлингистов в Харбине совпал с днем рождения Азизбека Надирбаева. Спортсмены не упустили этот случай и поздравили товарища по национальной сборной.
30 января в Астане состоялась торжественная церемония проводов сборной Казахстана на IX зимние Азиатские игры.