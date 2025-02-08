Казахстанские лыжники пробились в четвертьфинал спринта на Азиаде

Фото: Нұрғали Жұмағазы

Четыре представителя Казахстана успешно завершили квалификацию в лыжном спринте на зимних Азиатских играх и вышли в четвертьфинал, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства туризма и спорта РК, лучший результат среди казахстанцев показал Константин Борцов. Он занял пятое место со временем 3 минуты 04,40 секунды.

Олжас Климин финишировал седьмым (3 минуты 08,35 секунды),

Ильяс Исабек стал восьмым (3 минуты 08,46 секунды),

Владислав Ковалев занял 12-е место (3 минуты 12,91 секунды). Отмечается, что четвертьфинальные заезды стартуют в 10:35 по времени Астаны. Ранее сообщалось, что сборная Казахстана выиграла первую медаль на Азиаде-2025.

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