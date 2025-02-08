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Спорт

Сборная Казахстана выиграла первую медаль на Азиаде-2025

Азиатские игры, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 07:18 Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта
8 февраля в Харбине спортсмены Казахстана стали обладателями первых медалей зимних Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

Серебряными призерами стали шорт-трекисты в смешанной эстафете.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта

Алина Ажгалиева, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми в финале. Победителями стали спортсмены из Южной Кореи, бронзовая награду у соперников из Японии.

В шаге от топ-3 остановились китайские спортсмены. Это был первый разыгранный комплект медалей на Азиаде-2025 в Харбине.

Накануне в Китае феерично зажгли огонь IX зимних Азиатских игр, а в Министерстве туризма и спорта выпустили анонс спортивных соревнований на сегодняшний день.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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